Borussias Kapitän nicht in Bestform : Wer würde bei einer Pause für Stindl in die erste Elf rücken?

Eine Szene aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart: Gladbachs Lars Stindl ärgert sich nach einer vergebenen Torchance. Momentan kommt Borussias Kapitän nicht wie üblich zur Geltung. Foto: dpa/David Inderlied

Mönchengladbach Borussias Kapitän ist derzeit nicht in Bestform. Sollte Trainer Hütter bei ihm über eine Pause nachdenken, bieten sich drei Vertreter an. Wie deren Chancen stehen und was weiterhin für Stindl spricht.

In der 66. Minute war Schluss für den Kapitän. Lars Stindl musste gegen den VfB Stuttgart vorzeitig vom Feld, an seiner Stelle durfte sich Alassane Plea in der Schlussphase in Borussias Offensive versuchen. Zuvor hatte Stindl einen weitestgehend blassen Auftritt hingelegt, einzig in der Phase direkt nach der Pause kam Gladbachs Spielführer zweimal gefährlich zum Abschluss. Doch der 33-Jährige schwächelt gerade etwas – weshalb eine erneute Nominierung für die Startformation am kommenden Samstag bei Hertha BSC kein Selbstläufer sein muss. Doch wer wäre erster Nachrücker, sollte Stindl tatsächlich mal eine Pause erhalten? Und was spricht trotz der momentanen Formdelle weiter für den ehemaligen Nationalspieler? Wir geben einen Überblick.

Lars Stindl Die Saison begann, wie die vergangene Spielzeit über weite Strecken gelaufen war: Ohne den Kapitän ging es nicht. In der ersten Pokalrunde beim 1. FC Kaiserslautern sicherte Stindl mit seinem Goldenen Treffer das Weiterkommen. Und beim Ligaauftakt gegen die Bayern steuerte er die Vorlage zu Pleas Tor zum 1:0 bei. Doch danach lieferte Stindl überwiegend unglückliche Auftritte ab, nur gegen Bielefeld trat er mit einem Doppelpack nochmals als Matchwinner in Erscheinung. Seitdem herrscht Flaute, vor allem kam Stindl zuletzt selten in gute Abschlusssituationen, das schnelle vertikale Spiel ist stärker auf Breel Embolo und Jonas Hofmann ausgerichtet. Stindl muss dadurch aber nicht zwangsläufig ins Hintertreffen geraten – zumal er durch seine Spielintelligenz und sein Auge auch als Vorbereiter glänzen kann.

Info Bester Gladbacher Torschütze im Vorjahr Vergangene Saison 14 Tore erzielte Lars Stindl in der Bundesliga-Spielzeit 2020/21 – Bestwert im Gladbacher Kader. Aktuell Drei Pflichtspieltore hat Stindl bislang erzielt (zwei in der Liga, eines im Pokal) – nur Jonas Hofmann traf ebenso oft.

Alassane Plea Sollte Stindl eine Pause erhalten, wäre der Franzose wohl erster Anwärter auf den freien Platz hinter Stoßstürmer Embolo. Die etwas zurückgezogene Position liegt Plea, der lieber von der Strafraumgrenze aus seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellt als im Getümmel des Sechzehners. Zwar ist Plea – ebenso wie Stindl – kein typischer Pressingspieler, wie ihn sich Hütter wünschen würde, die Abschlussstärke des Franzosen dürfte aber der entscheidende Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten sein. Zudem kam Plea (28) in Schlussphase gegen Stuttgart zweimal gefährlich zum Abschluss. „Mir hat er sehr gut gefallen, wie er reingekommen ist, er hat das Spiel belebt. Doch es ist nicht immer nur das Spiel, sondern ich sehe auch die ganze Woche. Und Alassane lässt sich nicht hängen, er trainiert gut und versucht, noch einen Zahn zuzulegen. Und das ist genau das, was ich von den Spielern sehen will“, sagte Hütter am Donnerstag.

Hannes Wolf Der Österreicher war in den vergangenen Wochen kein Profiteur der System-Umstellung auf ein 3-4-2-1 – obwohl es dadurch zwei statt zuvor einen Platz im von ihm favorisierten zentralen offensiven Mittelfeld gibt. Und wie Jonas Hofmann ist Wolf für sein aggressives und fleißiges Anlaufen der Gegenspieler bekannt. Doch der 22-Jährige kam zuletzt weniger zum Zuge. Bei ihm macht sich negativ bemerkbar, dass er sich in der laufenden Saison bislang selten offensiv in Szene setzen konnte, es mangelte an torgefährlichen Aktionen. Daran muss Wolf arbeiten, um einem Platz in der Gladbacher Anfangsformation wieder näher zu kommen.