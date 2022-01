Nach Pokal-Aus in Hannover : Kapitän Stindl wirkt ratlos nach nächster Enttäuschung

Hannover Borussias Spielführer und Routinier ging an alter Wirkungsstätte ebenso unter wie seine Mitspieler. Erklären konnte Lars Stindl Gladbachs erneuten Rückschlag nicht wirklich. Dafür ärgerte sich über die Chance, die Borussia beim 0:3 in Hannover vergeben hatte.

Der Kapitän stellte sich gleich nach Spielschluss. Lars Stindl hatte im Verlauf der Saison schon nach so mancher Enttäuschung Rede und Antwort gestanden, doch dem Routinier war anzumerken, dass ihn der Pokal-K.o. in Hannover, an seiner einstigen Wirkungsstätte, besonders getroffen hatte. „Es ist schwierig, jetzt Worte zu finden. Wir hatten so eine Riesenmöglichkeit, mal etwas Besonderes zu schaffen, natürlich hatten wir am Vortag die Ergebnisse gesehen. Wir haben schon ein paar Spieler dabei, die nicht mehr so lange Fußball spielen – dieses Jahr war die große Chance da, den Pokal zu gewinnen, und dann spielen wir so ein Spiel“, sagte Stindl im Interview beim TV-Sender Sky.