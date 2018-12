Jubiläumsspiel für den Kapitän : Stindl macht die 100 voll

Lars Stindl zeigte gegen Stuttgart seine Qualitäten im zentralen Mittelfeld. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Lars Stindl ist aus dem Gladbacher Team nicht mehr wegzudenken. Am Samstag beim Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bestreitet er sein 100. Bundesliga-Spiel für Borussia - und ist wichtiger denn je.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Hochrainer Von Sebastian Hochrainer Redakteur bei der Rheinischen Post Autorendetails aufklappen Berichtet über Borussia Mönchengladbach zum Autorenprofil

Vor dem vergangenen Spiel gegen den VfB Stuttgart (3:0) hatte Dieter Hecking überlegt, Lars Stindl eine Pause zu gönnen. Der Gladbacher Kapitän versicherte seinem Trainer jedoch, fit zu sein und keine Pause zu benötigen. Die wird Stindl sicherlich auch für die Partie in Hoffenheim nicht in Anspruch nehmen wollen. Zu wichtig ist das Aufeinandertreffen des Tabellenzweiten vom Niederrhein mit den Kraichgauern, die Hecking als „Spitzenmannschaft“ bezeichnet und tabellarisch unter Druck stehen. Sieben Punkte sind die gerade aus der Champions League ausgeschiedenen Hoffenheimer schon hinter der Borussia. Ein Sieg der Gladbacher würde also bedeuten, dass die TSG endgültig den Anschluss an Borussia verliert.

Das Hecking-Team hat also die Chance, einen direkten Konkurrenten um die europäischen Wettbewerbe enorm zu distanzieren. Dass der Trainer da auf seinen Anführer verzichtet, dürfte als mehr als unwahrscheinlich einzustufen sein. Auch wenn Hecking sich selbst in Sachen Stindl nicht in die Karten gucken lässt. Seinen 100. Bundesliga-Einsatz für die Borussia garantiert der 54-Jährige ihm aber immerhin. „Das wird er wohl machen, wie lange weiß ich aber noch nicht.“