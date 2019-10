Basaksehir kommt zu früh : Rose bremst Stindl aus

Borussias Kapitän Lars Stindl fühlt sich nach zwei Wochen im Mannschaftstraining fit für die Rückkehr, sein Trainer sieht das aber etwas anders. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Marco Rose nimmt Lars Stindl nicht mit nach Istanbul zum Europa-League-Spiel gegen Basaksehir FK. Er rechnet mit der Rückkehr des Kapitäns nach der kommenden Länderspielpause.

Vor zwei Wochen ist Lars Stindl nach seinem Schienbeinbruch, den er sich im April in Hannover zugezogen hatte, wieder ins Mannschaftstraining der Borussen eingestiegen. Im Anschluss wollte der Kapitän noch keine Prognose abgeben, wann es wieder so weit ist, dass man ihn auch bei den Spielen zu sehen bekommen wird. Wenn es nach ihm ginge, würde der Zeitpunkt so früh wie möglich kommen. Doch Trainer Marco Rose tritt auf die Bremse. In einem mehrminütigen Gespräch zu Beginn der Trainingseinheit am Dienstagnachmittag sprach der 43-Jährige mit seinem Kapitän auch darüber, warum er am Donnerstag in Istanbul gegen Basaksehir FK (18.55 Uhr) noch nicht dabei sein wird.

Dabei wäre Stindl bereit für sein Comeback. „Lars will unbedingt, das weiß ich“, sagt Rose. „Aber wir haben darüber gesprochen, und es geht auch nicht um Motivation, motiviert ist er immer. Aber er ist noch keine Option.“ Dabei wäre aufgrund von Verletzungen momentan Platz im Kader der Borussen. Mit Jonas Hofmann (im Aufbautraining), Tobias Strobl (Meniskus-OP), Fabian Johnson (Muskelfaserriss in den Adduktoren), Keanan Bennetts (Muskelverletzung), Torben Müsel (Knie-OP) fallen fünf Gladbacher derzeit aus, Ibrahima Traoré ist nach einer Kapselverletzung nach wie vor nur im Lauftraining und Laszlo Bénes wird aufgrund einer Zerrung auch nicht in Istanbul dabei sein, am Sonntag gegen den FC Augsburg (13.30 Uhr) soll der Slowake aber wieder spielen können.

Beim 3:0-Sieg gegen Hoffenheim waren nur 18 von 20 Kaderplätzen aufgrund der Verletztenmisere belegt worden. Andreas Poulsen, der erstmals zum Aufgebot gehörte, wird aber am Donnerstag bei der Europa-League-Partie in Istanbul gegen Basaksehir FK nicht dabei sein, er wurde für den Wettbewerb nicht gemeldet. Dennoch wird Stindl nicht mit seinem Team an den Bosporus reisen, sondern weiter am Borussia-Park an seinem Comeback arbeiten, das nach der Länderspielpause, die nach dem Augsburg-Spiel sein wird, anstehen dürfte. „Wir sollten Lars noch die zwei Spiele jetzt und dann die zwei Wochen in der Länderspielpause an Zeit geben und dann – mit zwei Wochen Training mehr in den Beinen – können wir, denke ich, über andere Dinge reden“, sagt Rose. „Natürlich wollen wir ihn schnell zurück haben. Trotzdem müssen wir auf seinen Körper und die Reha-Abteilung hören, was seinen Fitnesszustand betrifft.“