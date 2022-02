Der Ball im Mittelpunkt : Borussia startet in die Trainingswoche – Stindl läuft

Mönchengladbach Am Dienstag hat sich Borussia in einer von zwei öffentlichen Trainingseinheiten vor dem Duell mit dem FC Augsburg gezeigt. Mit dabei: 21 Profis und eine Aushilfe mit Torinstinkt. Von Kapitän Lars Stindl gab es gute Nachrichten, obwohl er nicht dabei war.

Zum Start in die Trainingswoche verspäten sich die Borussen so zuverlässig wie dieses eine Pärchen, das fast jeder im Freundeskreis hat. Es gibt meist noch Redebedarf oder Videos werden gesichtet nach dem traditionellen Fußballer-Wochenende (Sonntagmorgen Regeneration, dann frei bis Dienstagmorgen). Diesmal kam die Mannschaft um 11.11 Uhr raus auf den Platz und verbrachte dort knappe anderthalb Stunden für die erste Einheit der Vorbereitung aufs wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg .

Das Fußballerische stand im Mittelpunkt der Einheit, Lösungen auf engem Raum und unter Druck, mit wenigen Kontakten. Die nötige Intensität haben sich die Borussen, so wirkt es auf den Beobachter, mittlerweile antrainiert. Am Samstag gegen Augsburg wird es auf die richtige Mischung ankommen gegen einen Gegner, der bekannt ist für seine langen Bälle und seine Mannorientierung. Während die sogenannten Basics bei den Gladbachern zuletzt stimmten, war eher die Chancenproduktion mit viel Aufwand verbunden.

Für Marvin Friedrich, Ramy Bensebaini, Alassane Plea, Breel Embolo und Manu Koné standen am Dienstag zum Abschluss noch ein paar Läufe auf dem Programm. Am Mittwoch finden zwei Einheiten hinter verschlossenen Türen statt, am Donnerstag um 10.30 Uhr ist noch eine öffentlich vor der Pressekonferenz, diesmal allein mit Trainer Hütter (13 Uhr). Das Abschlusstraining am Freitag ist dann geheim.