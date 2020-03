Kostenpflichtiger Inhalt: Lars Stindl im Interview : „Haaland ist eine Bereicherung für die Bundesliga“

Foto: dpa, soe jai 18 Bilder Das ist Lars Stindl.

Exklusiv Mönchengladbach Borussias Kapitän Lars Stindl spricht vor dem Spiel am Samstag gegen Dortmund über seinen Einsatz am Zaun in der Nordkurve gegen Hoffenheim und sagt, warum er Spieler wie Erling Haaland gern in der Bundesliga sieht.