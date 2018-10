Borussia Mönchengladbach - Lars Stindl im Interview: „So ein Spiel hier hinzulegen, ist Wahnsinn“

München Die Fußball-Romantiker kamen am Samstagabend voll auf ihre Kosten. Lars Stindl gab sein Comeback für Borussia Mönchengladbach - ausgerechnet bei Meister Bayern München. Und was für eins.

Stindl Der Trainer hat mich unter der Woche zur Seite genommen und hat mir gesagt, er kann sich vorstellen, dass ich bei den Bayern von Beginn an auflaufe. Ich solle alles reinwerfen - so lange es geht. Es hat mich natürlich gefreut, dass ich wieder ran durfte.

Stindl Ich sollte vorne die Bälle festmachen, mich aber auch immer wieder fallen lassen, damit wir Überzahl im Mittelfeld haben. Wir wollten auch eigenen Ballbesitz in den richtigen Zonen haben, Alassane Plea und Thorgan Hazard sollten immer wieder in die Räume reinstoßen.

Stindl Beim 1:0 habe ich ein bisschen spekuliert, dass ich den Ball klauen kann, das hat funktioniert. Danach spielen wir es als Mannschaft sehr gut aus. Beim 2:0 war es wieder ein tiefer Ball, der erst zu weit war, aber Jonas klaut wieder den Ball und spielt mich an. Der Winkel war nicht gut, darum habe ich versucht, den Ball auf den rechten Fuß zu legen. Das hat glücklicherweise geklappt und der Ball ging in die kurze Ecke.

Stindl Viele Leute waren mir in den letzten Monaten behilflich und haben mich unterstützt, schnell wieder zurückzukommen. Dann aber heute so ein Spiel hier hinzulegen, ist Wahnsinn. Ich bin froh, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe. Es ist eine schöne Momentaufnahme – aber wir wissen alle, diese richtig einzuordnen.

66 Minuten haben Sie beim Comeback durchgehalten. Jetzt steht das Testspiel am Freitag in Wien an, danach das Heimspiel in der Bundesliga gegen Mainz. Da kommt weitere Spielpraxis dazu.