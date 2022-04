Borussias Personalsituation : Hütter kann gegen Fürth mit seinem kompletten Angriff planen

Mönchengladbach Insbesondere im Sturm kann Gladbachs Trainer Adi Hütter gegen die SpVgg Greuther Fürth aus dem Vollen schöpfen. Zwei Tage vor dem Spiel beim Tabellenletzten gab Hütter außerdem ein Update zum Stand der Dinge bei Luca Netz, Marvin Friedrich und Tony Jantschke.

Adi Hütter hatte am Donnerstag ein Lächeln auf den Lippen, als er über die genesenen Jonas Hofmann und Marcus Thuram sprach. Beide sind mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und stehen Hütter damit am Samstag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr, Sky) zur Verfügung.

Seinen Platz am sichersten in Borussias Offensive hat derzeit Breel Embolo, der gegen Mainz 05 erneut als Torschütze in Erscheinung trat. Alassane Plea konnte seine gute Form am vergangenen Wochenende nicht bestätigen, während Kapitän Lars Stindl sein Comeback feierte. Einen oder gar beide nun auf die Bank zu setzen, wäre zumindest für dieses Wochenende vorstellbar. Ebenfalls denkbar ist, dass Hofmann und/oder Thuram in Fürth dafür sorgen sollen, dass Hütter im Laufe des Spiels jederzeit im Angriff nachlegen kann – eine Möglichkeit, die der 52-Jährige gegen Mainz vermisst hatte und letztlich Conor Noß den zweiten Bundesligaeinsatz bescherte.