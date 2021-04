Borussias Kapitän Stindl fällt aus : Rose muss gegen Frankfurt auf den Großteil seiner Achse verzichten

Mönchengladbach Marco Rose werden am Samstag nicht nur Yann Sommer und Christoph Kramer nicht zur Verfügung stehen. Auch Kapitän Lars Stindl fällt aus – und das nicht nur gegen Eintracht Frankfurt.

Auf ihre zentrale Achse konnte sich Borussia in dieser Saison stets verlassen. Torwart Yann Sommer, Innenverteidiger Matthias Ginter, Sechser Christoph Kramer und Offensivmann Lars Stindl sind nicht nur Stammspieler, sondern auch unumstrittene Leistungsträger. Doch am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) wird Trainer Marco Rose gleich auf drei Viertel seiner bewährten Achse verzichten müssen.

Während Sommer (Rote Karte in Berlin) und Christoph Kramer (fünfte Gelbe) Sperren absitzen müssen, wird Kapitän Stindl verletzungsbedingt fehlen. Und das, so verriet Rose auf der Pressekonferenz zum Frankfurt-Spiel, nicht nur am Wochenende, sondern auch in der darauffolgenden Englischen Woche – mindestes. „Er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, das dauert eben seine Zeit“, sagte Rose.

In Stindl muss Borussia damit auf ihren besten Torjäger in der laufenden Saison verzichten. Der Routinier erzielte bereits zwölf Saisontore – das ist schon jetzt persönlicher Rekord. Doch der 32-Jährige hat nicht nur wegen seiner Tore einen immensen Wert für das Team, er geht auch voran, wenn es mal nicht so läuft. Sehr gut zu sehen war das im Hinspiel in Frankfurt als Stindl alle drei Gladbacher Tore schoss und in den Schlussminuten noch das 3:3 nach 1:3-Rückstand sicherte.