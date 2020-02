Borussias Kapitän : Stindl sammelt mit seinem Doppelpack Argumente für die Startelf

Eckfahnenjubel auf Kapitäns-Art: Lars Stindl freut sich über seinen Doppelpack beim 4:1-Sieg der Borussen in Düsseldorf. Foto: Ja/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Beim 4:1 in Düsseldorf hatte Lars Stindl drei Rollen: Zehner, Neuner und Matchwinner, weil Borussias Kapitän die Treffer zum 2:1 und 3:1 erzielte. Damit setzt er das Signal, dass man auf ihn zählen kann.

Lars Stindl war ehrlich. „Es fühlt sich gut an, getroffen zu haben und ein wenig zum Erfolg beigetragen zu haben“, sagte Borussias Kapitän und geriet damit in den Verdacht des Understatements. Denn sein Doppelpack trug deutlich mehr als „ein wenig“ dazu bei, dass Gladbach siegreich war, genau genommen war es das spielentscheidende Element im Niederrhein-Duell, das Stindl und die anderen Borussen mit 4:1 recht deutlich bei Fortuna Düsseldorf gewannen.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 16 Bilder Fortuna - Borussia: die Fohlenelf in der Einzelkritik.

Es war der zehnte Doppelpack in Stindls Profikarriere, hinzu kommt der Dreierpack beim 4:2 im Europa-League-Spiel beim AC Florenz 2017. In seiner persönlichen Doppelpack-Tabelle liegt der von Düsseldorf circa an dritter Stelle. Ganz oben in seiner Gunst stehen die beiden Tore, die er am 16. Mai 2015 in Augsburg schaffte. Es war eine lebensrettende Maßnahme, weil er Hannover 96 damit kurz vor seinem Abschied Richtung Gladbach das erfolgreiche Finale im Abstiegskampf gegen Freiburg (2:1) bescherte.

Auf Listenplatz zwei logiert der doppelte Einschuss, der ihm am 26. Januar 2017 bei Bayer Leverkusen für Gladbach gelang, mit dem er Borussia davor bewahrte, in jener Saison vielleicht gefährlich abzurutschen. Der 3:2-Sieg, dessen Basis Stindls Tat war, trug wesentlich zur Restabilisierung bei. Welchen Wert die Tore von Düsseldorf haben werden, die eingerahmt wurden von den Treffern von Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, wird sich erst rückblickend zeigen. Für den Moment markiert der Sieg das Ende einer fünf Spiele währenden Auswärtssieglosigkeit und war die Umsetzung dessen, was sich die Borussen erhofft hatten. „Wir wollten hier nach zwei Wochen ohne Bundesliga-Spiel gewinnen, weil es einfach gut tut“, sagte Stindl.

Lesen Sie auch Leser-Noten : Bewerten Sie die Borussen für ihre Leistung gegen Fortuna

Wie im Hinspiel war es ein Doppelpacker, der Fortuna besiegte. Da war es Marcus Thuram, der beim 2:1 beide Tore erzielte. Nun war der Franzose zweimaliger Vorbereiter, erst für Hofmann und dann für Stindl bei dessen erstem Tor. Alle drei Herren da vorn waren somit produktiv – und alle drei hatten eine Doppelrolle an diesem Tag. Im 3-4-2-1 der ersten Halbzeit war Thuram der vorderste Stürmer und Hofmann und Stindl die Zehner, wobei Stindl der war, „der sich in den Zwischenräumen zeigen sollte“, wie Trainer Marco Rose sagte.

Während Thuram und Hofmann vor der Pause über das 1:0 hinaus noch ein paar attraktive Momente hatten, kam Stindl nicht an im Spiel. Als er in der zweiten Halbzeit der Neuner, also der zentrale Stürmer, war und von Thuram und Hofmann auf den Flügeln flankiert wurde, da „fluppte“ es: In der 51. und 77. Minute schoss er den Ball ins Tor. Stindl war ein Muster an Effektivität: Drei Torschüsse fanden Eingang in die Statistik, zwei waren drin. So war er neben dem Zehner und dem Neuner auch der Matchwinner.

Das Thema Effektivität passt zu Stindls Saison. Wegen seines Schienbeinbruchs dauerte es bis Anfang Oktober, bis er überhaupt eine Rolle spielen konnte. Er verpasste damit die Neuausrichtung unter Rose, nur auf Video schulte er sich während der Reha-Zeit. Als er kam, musste er sich eingewöhnen. So kommt er bis dato nur auf 493 Einsatzminuten in der Bundesliga. Für drei Tore reichte es aber, schon beim 2:0 gegen den SC Paderborn war Stindl mit einem Tor und einem Assist der entscheidende Mann. In der Europa League ist die Geschichte ähnlich: Vier Spiele, zwei Tore, so steht es zu Buche. Im Schnitt traf Stindl bisher in seinen 17 Pflichtspielen alle 154 Minuten.