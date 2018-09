Borussia Mönchengladbach: Konkurrenzkampf auf internationaler Ebene

Borussen im Länderspieleinsatz : Konkurrenzkampf auf internationaler Ebene

Borussias Denis Zakaria schießt das 2:0 für die Schweiz gegen Island. Foto: dpa/Georgios Kefalas

Mönchengladbach Die Spieler von Borussia Mönchengladbach konkurrieren nicht nur beim Training und in der Bundesliga um die Plätze im Team, sie nutzen auch ihre Länderspiele, um sich bei Trainer Dieter Hecking zu empfehlen. Eine Analyse.

Von Karsten Kellermann

Für Denis Zakaria war es das erste Mal. Beim 6:0 gegen Island erzielte der Borusse sein erstes Tor für die Schweizer A-Nationalmannschaft. Damit hat er ein Zeichen gesetzt, schließlich gehört es definitiv zur Jobbeschreibung eines Mittelfeldspielers, der zur Kategorie „Umschaltspieler“ zählt, auch mal zu treffen. Zakaria bildete im ersten Spiel der Eidgenossen nach der WM mit dem Ex-Borussen Granit Xhaka die Doppelsechs – das ist, da Valon Behrami nicht mehr dabei ist, die Zukunft.

Für Zakaria war es aber auch ein wichtiger Treffer mit Blick auf seine Situation bei Borussia. Dort war er bislang nur zweite Wahl, weswegen der Schweizer „Blick“ schon eine Studie anfertigte, woran das liegt. Der Grund ist der gewachsene Konkurrenzkampf im Team von Trainer Dieter Hecking. In den ersten drei Pflichtspielen bildeten Tobias Strobl, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann das Mittelfeld-Dreieck, sie hatten sich in der Vorbereitung empfohlen und machten ihre Sache gut. Hofmann und Strobl erzielten auch beim 2:1 im Testspiel gegen Bochum in Willingen in Co-Produktion das 1:0.

Da kommt es einem Mitbewerber wie Zakaria entgegen, an anderer Stelle ebenfalls ein schwerwiegendes Argument einzubringen. Dass er auf dem Weg ins Team ist, hat Hecking angedeutet, „Denis ist nah dran an seiner Bestform, er hat sich in Stellung gebracht“, sagte der Trainer. Der Treffer für die Schweiz kommt auf die Plus-Liste Zakarias. Auch Neuhaus, der in der deutschen U21-Auswahl ein starkes Spiel machte, Laszlo Bénes, der seit Sonntag 21 Jahre alt ist und sein Comeback in der slowakischen U21 feierte, und Michael Cuisance, der erstmals für die französische U21 spielte, waren nicht untätig in Sachen Zeichen setzen.

