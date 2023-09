Borussias Abwehr Eine Löw-Guardiola-Kette ist jetzt denkbar in Gladbach

Das Achtelfinale gegen Algerien ist nachträglich zum Schlüsselspiel auf dem Weg zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 ernannt worden. Die deutsche Mannschaft strauchelte gegen den Underdog, kam erst in der Verlängerung durch ein 2:1 weiter. Unvergessen sind die Ausflüge Manuel Neuers, der als Libero das Torwartspiel an jenem Abend endgültig umdefinierte, und natürlich Per Mertesackers Wutrede („drei Tage in die Eistonne“).