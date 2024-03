Borussias B-Seiten Diese Positionswechsel könnten sich für Gladbach lohnen

Der Sechser Christoph Kramer, der mehr ein Achter ist, hat vom Innenverteidiger bis zum Zehner alles gespielt bei Borussia Mönchengladbach, teilweise innerhalb einer Partie. Und auch wenn manch eine Idee bei Ex-Trainer Daniel Farke am Ende überreizt wurde, ist der Ansatz, das Profil eines Profis auszuweiten, oft lohnenswert. Lucien Favre hat den Begriff „Polyvalenz“ so sehr geprägt, dass es einen nicht gewundert hätte, wenn der Trainer in einem gleichnamigen Ort in der französischen Schweiz geboren worden wäre.