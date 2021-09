Borussias Torwart : Sommer redet Klartext nach schwacher Offensivleistung in Augsburg

Augsburg Während der FC Augsburg aus einer Chance ein Tor machte, tat sich Borussia im Herausspielen von Möglichkeiten sehr schwer. Torwart Yann Sommer fand dafür deutliche Worte.

Sommer selbst war dabei kein Vorwurf zu machen. Als Florian Niederlechner in der 80. Minute frei vor ihm zum Schuss kam, war der Schweizer Nationaltorwart chancenlos, der Ball sauste aus kurzer Distanz ins kurze Eck. Es war Augsburgs einziger Torschuss auf das Tor in der gesamten Partie. Sommer konnte sich über 90 Minuten nicht einmal auszeichnen.

In einer Szene benötigte er trotzdem das Glück des Tüchtigen, als ein Freistoß Daniel Caligiuris kurz vor der Pause an Freund und Feind vorbeiging und letztlich am Pfosten landete. Das war es aber auch schon an Augsburger Torszenen. Doch auch Gladbach geizte am fünften Spieltage mit klaren Torchancen. Die beste, die sogar zu einem Tor führte, machte Alassane Pleas Knie zunichte. Die Borussen hatten sich einmal wenige Minuten nach dem Wechsel schön durchkombiniert, Plea vollendete den gelungenen Angriff mit dem vermeintlichen Führungstor – nur stand der Franzose hauchdünn im Abseits.