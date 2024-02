„Sind direkt voll gefordert“ Gladbachs U19-Trainer Kirch zieht Vorbereitungsfazit – und lobt Top-Talent

Mönchengladbach · Am Wochenende legt Borussias U19 wieder los, zum Auftakt geht es gegen Arminia Bielefeld. Trainer Oliver Kirch sagt, wie die Vorbereitung lief und was in der Englischen Woche auf Gladbach zukommt. Kirch muss auf einige Spieler verzichten.

01.02.2024 , 10:49 Uhr

Kilian Sauck (l.) gehört in Borussias U19 bereits mit 16 Jahren zu den Leistungsträgern. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / van der Velden