Termin im Juni abgesagt : Darum will Borussia keine virtuelle Mitgliederversammlung

Darum will Borussia keine virtuelle Mitgliederversammlung

Ein Bild aus alten Tagen: Die bislang letzte Mitgliederversammlung von Borussia Mönchengladbach am 29. April 2019. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Service Mönchengladbach Der Klub verzichtet weiterhin auf eine Online-Veranstaltung. Es gibt aber Hoffnung, dass die Mitgliederversammlung in absehbarer Zeit wie gewohnt stattfinden kann.

Am 24. Juni hätte im Borussia-Park die Mitgliederversammlung des Vereins stattfinden sollen, doch daraus wird nichts. Der Klub hat den Termin kürzlich abgesagt, weil Veranstaltungen dieser Größenordnung derzeit nicht möglich sind und die Auswirkungen der Corona-Pandemie keine verbindliche Planung zulassen. Ein neuer Termin wurde deshalb noch nicht kommuniziert.

Trotz des bereits mehrfach verschobenen Termins möchte der Verein auf eine virtuelle Mitgliederversammlung verzichten. „Wir sind kein Freund des digitalen Modells, weil wir nicht glauben, dass es das ist, was unsere Mitglieder wollen. Sie wollen an diesem Tag das Gefühl haben, zum Verein zu gehören und das wäre so nicht gegeben“, sagt Borussias Sprecher Markus Aretz.