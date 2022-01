Keine Transfer-Einnahmen mehr : Wie die sportliche Krise Gladbachs Geschäftsmodell gefährdet

Analyse Mönchengladbach Zuerst herrschte Stau in der Kaderplanung, dann kam der sportliche Misserfolg. Beide Baustellen entwickeln sich in Gladbach längst zu einem gefährlichen Strudel. Auch Manager Max Eberl steht in der Kritik. Schlechtere Argumente bei Verhandlungen hatte Borussia lange nicht.