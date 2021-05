Auftakt, Testspiele, Trainingslager : Borussias Fahrplan für die Vorbereitung steht größtenteils

Patrick Herrmann trifft mit Borussia Mönchengladbach in einem Testspiel auf den SC Paderborn. Foto: dpa/Guido Kirchner

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach fährt noch nicht wieder an den Tegernsee ins Trainingslager. Neben dem Ziel für diese Sommer-Vorbereitung hat der Verein auch die ersten Testspiel-Termine bekanntgegeben.

Dass Borussia Mönchengladbach am 3. Juli die erste Einheit unter dem neuen Trainer Adi Hütter absolvieren wird, hatte unsere Redaktion bereits vermeldet. Nun hat der Verein weitere Eckpunkte des Fahrplans für die Vorbereitung auf die neue Saison bekanntgegeben. Das erste Testspiel wird demnach am 10. Juli gegen Viktoria Köln ausgetragen. Der Drittligist kommt dann nach Mönchengladbach. Hütters Vorgänger Marco Rose hatte vor zwei Jahren im Rheydter Grenzlandstadion mit einem 8:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach sein Debüt gefeiert.

Nach zwei Wochen Vorbereitung fährt Borussia dann ins Trainingslager. Die Corona-Situation lässt wie 2020 keine Rückkehr nach Rottach-Egern an den Tegernsee zu. Die Mannschaft hätte dort nicht die gewohnte Nähe zu den mitreisenden Fans zeigen können. Deshalb trainiert Borussia vom 17. bis 24. Juli wie vergangenes Jahr in Harsewinkel-Marienfeld in Ostwestfalen und wohnt in der Hotel-Residence Klosterpforte. Auf dem Weg dorthin steht ein weiteres Testspiel an beim Zweitligisten SC Paderborn. Für 2022 ist das Trainingslager am Tegernsee aber schon fest eingeplant.

Während die Mehrheit der Borussia-Profis inzwischen im Urlaub ist, bereiten sich zehn von ihnen plus Valentino Lazaro, der zur nächsten Saison zu Inter Mailand zurückkehrt, in den nächsten Tagen mit ihren Nationalteams auf die Europameisterschaft vor. Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann im deutschen Kader, Lazaro und Stefan Lainer mit Österreich und Marcus Thuram mit Frankreich haben ihr Ticket bereits sicher. Die Schweizer und Laszlo Bénes mit der Slowakei müssen sich offiziell noch final empfehlen. Außerdem absolviert Andreas Poulsen, zuletzt an Austria Wien verliehen, am Montag mit Dänemark das Viertelfinale der U21-EM gegen Deutschland.