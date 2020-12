Ausgestattet mit Schnelltests : Borussia-Profis dürfen über Weihnachten in ihre Heimat reisen

Stefan Lainer freut sich auf den Heimaturlaub in Österreich. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Der Klub hat den ausländischen Spielern erlaubt, nach Hause zu ihren Familien zu fahren. Das ist nicht bei allen Bundesligisten möglich. Trotzdem müssen die Profis einiges beachten.

Um 23.12 Uhr setzte sich der Gladbacher Mannschaftsbus am Dienstagabend im saarländischen Elversberg in Bewegung. Der Kurz-Urlaub der Borussen startete in diesem Moment. Cheftrainer Marco Rose hatte sein Team eine halbe Stunde zuvor, nach dem 5:0 in der zweiten Runde des DFB-Pokals, noch mal in der Kabine versammelt. „Ich glaube zwar, dass die Jungs mich nicht mehr hören und sehen können, weil wir dieses Jahr so viel zusammen waren, aber ich habe ihnen natürlich noch frohe Weihnachten gewünscht“, sagte Rose.

Danach verabschiedete sich schon der erste Borusse von seinen Mitspielern. Patrick Herrmann, der seiner Familie, die im nahegelegenen Uchtelfangen wohnt, noch einen Besuch abstattete, fuhr mit seinem Privat-Auto vom Stadiongelände. Das Weihnachtsfest wird er aber in Mönchengladbach verbringen, das hatte er im Interview mit unserer Redaktion angekündigt.

Die Momente in der Heimat dürften Herrmann, aber auch den restlichen Borussen guttun. Ein Verbot, zu ihren Familien zu reisen, gibt es vom Klub aus nicht. „Natürlich haben wir uns sehr intensiv mit dem Urlaub und den Reisen der Spieler beschäftigt. Natürlich dürfen sie nach Hause reisen, um ihre Eltern zu sehen und in diesen zwei Haushalten zu feiern“, hatte Manager Max Eberl in der vergangenen Woche angekündigt.

Foto: dpa/Tom Weller 18 Bilder Elversberg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Cheftrainer Marco Rose wird zu seiner Familie nach Leipzig reisen, Matthias Ginter ist in Freiburg beheimatet. Ansonsten geht es für die Gladbacher unter anderem nach Frankreich, Österreich und in die Schweiz. „Es ist auch wichtig für die Seele, mal nach Hause zu kommen“, hatte der Österreicher Stefan Lainer Anfang Dezember im RP-Interview gesagt.

In den vergangenen Monaten blieb für Heimat-Besuche keine Zeit, die Nationalspieler waren während der Länderspielpausen zudem stets von der Außenwelt abgeschottet. Nun sollen die Spieler an Weihnachten zumindest etwas Normalität verspüren dürfen. Regeln gibt es trotzdem. „Wir haben der Mannschaft Hinweise geben, auf was es zu achten gilt. Die Jungs werden mit Schnelltests versorgt. Wir tun alles, dass sie ein ruhiges Weihnachtsfest feiern können“, sagte Eberl.

Am kommenden Dienstag werden dann alle wieder zurück in Mönchengladbach erwartet. Am Mittwoch soll dann das erste gemeinsame Training stattfinden. „Wenn die Jungs zurückkommen, werden wir sehr engmaschig und jeden Tag testen, um jegliches Risiko auszuschließen, dass in unserer Mannschaft irgendwas entstehen könnte“, sagte Eberl.

Der Rest der Bundesligisten geht mit dem Thema Heimaturlaub unterschiedlich um. Einige Vereine verweisen auf die Vorgaben der Behörden, beim SC Freiburg sind Auslandsaufenthalte untersagt, da diese eine Pflichtquarantäne nach sich ziehen würden. Hertha BSC hat die ausländischen Spieler gebeten, in Berlin zu bleiben. Laut Werder Bremens Sportchef Frank Baumann werde keiner der Profis eine Reise zu seiner Familie nach Übersee unternehmen. Profis, die an Weihnachten Besuch von ihrer Familie bekommen, wurden ebenso wie die Borussen mit Schnelltests versorgt.