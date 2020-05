Vor dem Restart der Bundesliga : Entwarnung bei positiv getestetem Borussen, Teamtraining startet

Wie auf diesem Archivfoto werden die Borussen nun wieder mit dem gesamten Team trainieren können. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia steigt am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein. Ein Spieler und ein Betreuer, die im ersten Coronavirus-Testdurchgang „schwach positiv“ waren, wurden danach zweimal negativ getestet.

Nachdem die Politik grünes Licht für den Restart der Bundesliga gegeben hat, schaltet Borussia wieder in den Normalmodus. Das Team von Trainer Marco Rose steigt am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein, nachdem zuvor nur in Gruppen geübt wurde. Ausfälle wegen Corona gibt es keine, teilte Borussia am Donnerstag mit.

„Die in den vergangenen Tagen vorgenommen Corona-Tests bei insgesamt rund 50 Personen aus dem Umfeld der Mannschaft (Spieler, Trainer, Betreuer, medizinisches Team, sportliche Leitung) ergaben mit einer Ausnahme für jede getestete Person zwei negative Tests“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichen Mitteilung des Bundesligisten.

Allerdings werden auch die Informationen unserer Redaktion, dass es im ersten Durchlauf zwei positive Tests gab, bestätigt. „Bei einem Mitarbeiter aus der Staff wurde zunächst ein sehr schwach positives Testergebnis festgestellt, ein weiterer Test lieferte ein negatives Ergebnis, er befindet sich in vorsorglicher Quarantäne. Ein Spieler, der ebenfalls sehr schwach positiv getestet war, hatte danach zwei negative Testergebnisse“, heißt es.

Im Endergebnis bedeutet das, dass bis auf Denis Zakaria, der am Mittwoch am Knie operiert wurde, alle Spieler am Teamtraining teilnehmen können. In den kommenden Tagen wird es weitere Tests in kurzen Abständen geben, um die Gefahr einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten.

„Wir freuen uns sehr über die Perspektive, demnächst wieder Bundesligaspiele austragen zu dürfen, auch wenn es leider ohne Zuschauer und ohne die Unterstützung unserer Fans sein wird“, wurde Borussias Sportdirektor Max Eberl zitiert. „Die Trainer und die Mannschaft haben in den vergangenen Wochen unter ungewohnten Bedingungen gearbeitet, alle sind froh, dass nun wieder Mannschaftstraining zugelassen ist. Wir nehmen dabei alle Hygiene- und Kontaktregelungen sehr ernst und wir haben den Eindruck, dass alle Spieler verantwortungsbewusst und diszipliniert mit der Situation umgehen.“