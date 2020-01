Borusse soll ausgeliehen werden : Bennetts auf der Suche nach einem neuen Klub

Mönchengladbach Keanan Bennetts soll wie Andreas Poulsen und Julio Villalba verliehen werden, um außerhalb von Borussia Spielpraxis zu sammeln. Der Berater des 20-Jährigen ist aktuell auf der Suche nach einem Abnehmer.

Andreas Poulsen wurde an Austria Wien verliehen, Julio Villalba steht ebenfalls vor einem kurzzeitigen Wechsel nach Österreich, der Deal mit dem SCR Altach befindet sich in der finalen Phase – und auch ein dritter Borusse könnte bald für eine gewisse Zeit bei einem anderen Klub untergebracht werden, um Spielpraxis zu sammeln: Keanan Bennetts.

Wie seine beiden Kollegen, die in der Rückrunde im Alpenland spielen werden, kam der 20-Jährige unter Marco Rose noch nicht zum Zuge, er stand lediglich bei den ersten beiden Pflichtspielen im Pokal in Sandhausen (1:0) und in der Bundesliga gegen Schalke (0:0) im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. Im September zog sich Bennetts dann eine schwerwiegende Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fiel wochenlang aus. „Und nach der Verletzung war es ziemlich offensichtlich, dass ich nicht viel Spielpraxis bekommen werde“, sagt der Engländer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Deshalb müssen wir nun sehen, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Daher kann es schon sein, dass ich noch ausgeliehen werde. Wir sind auf der Suche.“