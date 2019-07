Kostenpflichtiger Inhalt: Jury wählte ihn unter Top-Talente : Bennetts schuftet für den Borussia-Durchbruch

Keanan Bennetts (Mitte) freut sich auf die neue Saison. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach In seiner ersten Saison bei Borussia kam Keanan Bennetts für die Profis nicht zum Einsatz. Das soll sich in dieser Spielzeit ändern. Er will zeigen, dass er zurecht in die Top 100 von Europas größten Talenten gewählt worden ist.