„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 14. Oktober : Borussia startet Vorverkauf für Real-Heimspiel

Karim Benzema und Sergio Ramos kommen am 27. Oktober mit Real Madrid in den Borussia-Park. Foto: AP/Jose Miguel Fernandez

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 14. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Einer muss noch ran: Stefan Lainer ist in der Nations League mit der österreichischen Nationalmannschaft um 20.45 Uhr in Rumänien gefordert. Für Borussias Fans wichtig: Um 18 Uhr beginnt der Vorverkauf fürs Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid. Zudem veröffentlichen wir eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts.

Diese Fohlen fehlten zuletzt oder trainierten nicht voll mit

Denis Zakaria (Aufbautraining nach Knie-OP)

Valentino Lazaro (Aufbautraining nach Muskelbündelriss)

Andreas Poulsen (Reha nach Schulter-OP)

Jordan Beyer (Quarantäne nach positivem Covid-19-Test)

Mamadou Doucouré (individuelle Belastungssteuerung)

Borussen-Geburtstage

19. Oktober: Christian Hochstätter (57)

21. Oktober: Moritz Nicolas (22)

24. Oktober: Oscar Wendt (34)

Zeitreise „Natürlich hat er seine angekündigten Liegestütze gemacht, aber da war er nicht alleine. Am Ende durfte die ganze Mannschaft auf Aufforderung der Fans mitmachen - und die komplette Kurve hat mitgezählt“, erinnerte sich Karlheinz Pflipsen einst im Interview mit unserer Redaktion an den 14. Oktober 1995. Gemeint war Stefan Effenberg, der den allerersten Sieg der Borussen beim FC Bayern auf besondere Art und Weise zelebrierte, indem er seine Wettschulden im Münchner Olympiastadion einlöste. 2:1 siegte Gladbach damals beim Tabellenführer, Effenberg selbst und ein Eigentor von Andreas Herzog sorgten für die beiden Borussia-Treffer. Im Rückspiel gewann sie gleich noch mal am heimischen Bökelberg und wurde am Saisonende Vierter.

Die nächsten Spiele

17. Oktober: Borussia - VfL Wolfsburg (4. Bundesliga-Spieltag), 20.30 Uhr (Dazn)

21. Oktober: Inter Mailand - Borussia (Champions-League-Gruppenphase, 1. Spieltag), 21 Uhr (Dazn)

24. Oktober: FSV Mainz 05 - Borussia (5. Bundesliga-Spieltag), 15.30 Uhr (Sky)

Was gestern los war

Und sonst noch? Hier können Sie sich kostenlos Tickets für die Trainingseinheiten der Fohlen sichern. Bis zu 300 Fans sind am Trainingsplatz erlaubt. Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 17. Oktober läuft, der freie Verkauf wurde inzwischen gestartet. Jeder Kunde kann bis zu vier Tickets kaufen. Am 14. Oktober beginnt der Vorverkauf für das Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid. Inhaber einer Dauerkarte Plus dürfen bis zu zwei Tickets für die Partie am 27. Oktober kaufen. Wer mehrere Dauerkarten Plus besitzt, darf sich die entsprechende Anzahl an Tickets sichern.

