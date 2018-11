4:1-Sieg gegen Hannover: Kapitän Stindl lobt „reife Leistung“ der Borussia

Mönchengladbach Lars Stindl erzielte bei Borussias 4:1 gegen Hannover sein erstes Heimtor seit dem 20. April. Es war das zweite Saisontor des Gladbacher Kapitäns, der zuvor schon beim Sieg in München getroffen hatte. Vor allem freute er sich über die Leistung der Mannschaft

Stindl Es zeigt, dass wir solche Spiele im Moment ganz gut gestalten können. Natürlich fing das Spiel unglücklich an, das geht so auch nicht. Wir haben schon zum zweiten Mal ein so schnelles Gegentor bekommen. Es kann nicht sein, dass wir ständig so einem Rückstand hinterherlaufen. Aber die Reaktion war bockstark. Wir haben sachlich und ruhig weitergespielt, haben uns von nichts anstecken lassen und schnell das 1:1 erzielt. Wir hatten dann ein paar Schwierigkeiten, haben aber bei den langen Bällen der Hannoveraner wenig zugelassen. Nach der Pause haben wir vielleicht etwas abwartender gespielt als sonst, haben dann gut gekontert – es war eine sehr reife Leistung von uns.