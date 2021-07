Borussias Gegentor-Problem : So können sich Hütter und sein Team vom Europameister inspirieren lassen

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder Die wichtigsten Zitate von Adi Hütter

Mönchengladbach Borussias neuer Trainer Adi Hütter will wieder mehr defensive Stabilität bei Borussia hinkriegen, das hat er gleich zu Beginn klargestellt. Was dabei auch in Gladbach der Schlüssel zum Erfolg sein könnte, haben die Italiener bei der EM eindrucksvoll gezeigt.