Gladbachs Pokal-Duelle mit Stuttgart : 100-Prozent-Quote und Halbfinal-Wahrscheinlichkeit

Mönchengladbach Im DFB-Pokal und auch im Uefa-Cup hat sich Borussia Mönchengladbach immer gegen den VfB Stuttgart durchgesetzt und ist danach weit gekommen. Wir blicken zurück auf die zurückliegenden Pokal-Duelle.

Manchmal reicht wenig, um einen Rekord aufzustellen. Und manchmal liegt die Möglichkeit, die sich bietet, nicht gleich auf der Hand. Dreimal sind Borussia und der VfB Stuttgart im DFB-Pokal aufeinandergetroffen, es waren eher frühe Duelle in der dritten Runde 1981/1982, im Achtelfinale 2003/2004 und in der zweiten Runde 2016/2017. Aber: Immer gewann Gladbach immer, und genau dort findet sich der Ansatzpunkt für einen möglichen Rekord am Mittwochabend, wenn es im Achtelfinale wieder nach Stuttgart geht. Nur gegen Rot-Weiss Essen besitzt Borussia ebenfalls eine 100-prozentige Pokal-Erfolgsquote, die aus drei Siegen besteht. Vier aus vier – das wäre eine Premiere.

Die Stuttgarter kamen zu dieser Zeit deutlich favorisierter nach Gladbach, als die Gladbacher am Mittwoch nach Stuttgart kommen. Ein Abstiegskandidat empfing Anfang Dezember den seit Mai national ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga, der in der Champions League kurz zuvor Manchester United geschlagen und mit 884 gegentorlosen Minuten in der Liga einen Rekord aufgestellt hatte, der bis heute gültig ist. Standesgemäß ging der VfB vor der Pause durch Kevin Kuranyi in Führung, Gladbachs Trainer Holger Fach wiederum schonte seinen Top-Stürmer Arie van Lent.