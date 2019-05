Nach Aufstieg von Union Berlin : Diesen Fluch kann Borussia nun endlich beenden

Max Eberl (damals noch Borussia-Spieler) holt den Ball nach einem Tor von Union Berlin aus dem eigenen Kasten. Foto: Imago

Mönchengladbach 2001 verlor Gladbach das Pokal-Halbfinale bei Union Berlin im Elfmeterschießen. Seither wurden drei weitere Halbfinals verloren. Nun sind die „Eisernen“ in der Bundesliga. Die Gelegenheit für Borussia, die bösen Geister zu vertreiben.

Es ist mehr als 18 Jahre her, doch noch immer gehört es zu den schmerzlichsten Gladbach-Erlebnissen des 21. Jahrhunderts: Borussias Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale bei Union Berlin. 2:1 führten die Borussen durch Arie van Lents Doppelpack, brachten den Vorsprung aber nicht über die Zeit und verloren dann im Elfmeterschießen mit 2:4, weil van Lent, heute U23-Trainer der Gladbacher, und Max Eberl, nun Sportdirektor des Klubs, ihre Schüsse nicht im Tor unterbrachten. Union stand im Finale, Gladbach war konsterniert. Doch es ist offenbar mehr passiert an diesem 6. Februar 2001, als nur ein Spiel zu verlieren. Es scheint, als habe sich ein Fluch auf die Borussen gelegt.

Denn seither ist es wie verhext mit den Pokal-Vorschlussrunden, es war das erste von inzwischen vier verlorenen Halbfinal-Spielen. 2004 gab es das seltsame 0:1 bei Alemannia Aachen, zum zweiten Mal in Folge scheiterten die Borussen damit an einem klassentieferen Team: Die Eisernen aus Köpenick waren 2001 Regionalligist und die Gladbacher in der Zweiten Liga, Aachen war zweitklassig, die Borussen in der Bundesliga. 2012 gab es das Aus gegen die Bayern im eigenen Stadion, an gleicher Stelle die Niederlage gegen Frankfurt 2017, wie in Berlin und gegen den Rekordpokalsieger unterlagen die Gladbacher der Eintracht im Elfmeterschießen.

Foto: dpa/Andreas Gora 18 Bilder Union Berlin feiert mit den Fans den ersten Bundesliga-Aufstieg.

Man muss sagen: In Berlin, an der Alten Försterei, wo nun der VfB Stuttgart sein Waterloo erlebte, begann Gladbachs Ungemach. Nun sind die Berliner in der kommenden Saison Bundesligist und es wird die Revanche geben nach fast zwei Jahrzehnten. Darum wird, sind wir mal abergläubisch, das Spiel bei Union Berlin, wann immer es angesetzt wird, vielleicht eines der wichtigsten der jüngeren Gladbacher Vereinsgeschichte, zumindest, wenn es um die Chance auf etwas „Blechernes“ geht. Denn wenn dort gewonnen wird, wo am 6. Februar 2001 alles begann mit dem finalen Elfmeter von Ronny Nicol, könnte der Halbfinal-Fluch besiegt werden.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus dem Sport: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!