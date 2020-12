„Finale“ in Madrid : Schluss mit dem Borussia-Fatalismus

Meinung Borussia ist bekannt dafür, besonders „schön“ zu scheitern in der Historie. Doch die Vereinschronik kann nach dem Champions-League-“Endspiel“ in Madrid kein weiteres Kapitel dieser Kategorie gebrauchen. Optimismus ist angesagt bei Marco Rose und den Spielern.

Doch am Mittwoch muss der Fatalismus endlich ruhen. Borussia tritt als Tabellenführer ihrer Champions-League-Gruppe bei Real Madrid an. Wie unglaublich klingt das? Ein Punkt reicht zum Weiterkommen, während der Gegner bei einem Remis bibbern muss und bei einer Niederlage definitiv ausgeschieden ist, vielleicht sogar als Vierter. Dieses Schicksal droht den Gladbachern als einzigem Team in der Gruppe nicht mehr. Sie haben in jedem Spiel mindestens zwei Tore erzielt, 16 insgesamt. Real, Inter und Schachtjor Donezk kommen zusammen auf 21.