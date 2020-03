Derby am Mittwoch : Borussia peilt gegen Köln ein Sieg-Jubiläum an

Im April 2011 feierten Borussias Fans einen Derbysieg, diesmal werden sie nicht im Stadion dabei sein dürfen. Foto: Johannes Kruck/Kruck, Johannes (jk)

Mönchengladbach Gegen keinen anderen Klub hat Borussia in der Bundesliga auch nur ansatzweise so oft gewonnen wie gegen den 1. FC Köln. Am Sonntag könnte es im Derby zu einem Sieg-Jubiläum kommen.

Eigentlich wäre alles angerichtet für Marcus Thuram, sollte Borussia am Mittwoch etwas zu feiern haben. Denn nach Siegen ist es mittlerweile Usus, dass sich der Franzose eine Eckfahne schnappt und das Borussen-Trikot darüberstülpt, um dann Eckfahnen-schwenkend mit den eigenen Fans zu feiern. Erstmals hatte Thuram diese Zeremonie im Derby in Köln vorgeführt – nach dem durch Alassane Plea herausgeschossenen 1:0-Sieg. Nun geht es erneut gegen den 1. FC Köln, aber ohne Fans – und daher auch wohl ohne Eckfahnenjubel. Dennoch soll es nach dem Spiel etwas zu feiern geben, und wenn man die Derby-Statistik bemüht, stehen die Chancen recht gut.

Denn während Thurams Eckfahnen-Jubel ein noch vergleichsweise junges Borussen-Ritual ist, so haben Derby-Siege gegen Köln für die Gladbacher bereits eine große Tradition. 49 Siege haben die Borussen in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln gefeiert, so dass Gladbach nun im 90. Spiel ein Jubiläum anpeilt – den 50. Derbyerfolg in der Beletage des deutschen Fußballs. Die Bilanz gegen Köln ist außergewöhnlich und herausragend, denn gegen keinen anderen Klub hat Borussia auch nur ansatzweise so oft gewonnen.

Auf dem zweiten Platz liegen der 1. FC Kaiserslautern und Werder Bremen, gegen die Gladbach „erst“ 39 Mal gewinnen konnte. Gegen Bremen könnte in der laufenden Saison immerhin noch der 40. Sieg gelingen. Allerdings zeigen die Beispiele Bremen und Lautern, dass die reine Anzahl der Siege nicht zwangsläufig etwas über die Überlegenheit gegen einen Konkurrenten aussagt. Schließlich hat Gladbach gegen Werder schon 101 Spiele absolviert, gegen den FCK indes nur 80. Deswegen ist die Siegquote ein guter Indikator – und auch da erreicht Borussia gegen Köln einen Topwert.

55,1 Prozent der Spiele hat Gladbach gegen den Erzrivalen gewonnen: Nimmt man nur die Gegner mit mindestens zehn Begegnungen in der Bundesliga, ist die Siegquote nur gegen Kickers Offenbach (64,3 Prozent), Arminia Bielefeld (63,3), Hannover 96 (58,9) und Rot-Weiss Essen (57,1) höher. Borussia verdankt ihre extrem gute Bilanz gegen Köln indes vor allem der Vorliebe für Siege in Köln. Das 1:0 im Hinspiel war bereits der 24. Erfolg beim „Effzeh“. Zum Vergleich: Die zweitmeisten Siege holte Gladbach bislang in Kaiserslautern – dort sind es 14.