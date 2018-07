Borussia Mönchengladbach: Kandidat Diogo Leite bleibt beim FC Porto

Mönchengladbach Borussia hatte Diogo Leite vom FC Porto als neuen Innenverteidiger auf dem Zettel. Nachdem der 19-Jährige seinen Vertrag verlängert hat, kann sie Leite aber abschreiben.

Diogo Leite hätte am Sonntag den U19-EM-Pokal in die Luft heben können. Portugal setzte sich in einem packenden Endspiel 4:3 nach Verlängerung gegen Italien durch. Doch Leite hatte sich dafür entschieden, in Porto die Saisonvorbereitung fort- und sich durchzusetzen. Borussia soll neben englischen Top-Vereinen wie dem FC Arsenal um den Innenverteidiger gebuhlt haben, dessen Ausstiegsklausel bei 15 Millionen Euro lag. Seit Montagabend ist Borussia jedoch raus aus dem Rennen: Leite hat seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2023 verlängert und seine Ausstiegsklausel mit der Unterschrift deutlich erhöht. Laut Medienberichten aus Portugal liegt sie nun bei 40 Millionen Euro.