Kader-Prognose Borussias Transfer-Sommer 2024 – 32 Personalien im Check

In Philipp Sander hat Borussia am Montag den ersten Neuen präsentiert. Der Kapitän von Holstein Kiel wäre sowieso Bundesligist geworden, weil er Zweitligist-Meister geworden ist mit seinem Team. Doch Sander hat sich entschlossen, das Angebot aus Gladbach anzunehmen. In Kiel konnte er sich bei einigen Kollegen schlau machen, was ihn bei Borussia erwartet – Marvin Schulz schaffte einst als Eigengewächs den Durchbruch, Dirk Bremser war Co-Trainer unter Dieter Hecking.