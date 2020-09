Veränderte Vorzeichen bei Traoré : Borussias Suche nach Abnehmern für Bennetts und Co.

Keanan Bennetts hat bei Borussia keine Zukunft. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Einige Spieler aus Borussias Kader sollen bis zum Transferschluss am 5. Oktober noch verkauft werden. Doch nicht bei allen Abgangs-Kandidaten ist die Situation aussichtsreich. Wir geben einen Überblick.

Die Einkaufsplanungen hat Max Eberl, so hat er an verschiedenen Stellen schon kundgetan, (Stand jetzt) eingestellt. Hannes Wolf (von RB Leipzig) und Valentino Lazaro (von Inter Mailand) sollen die einzigen beiden Verpflichtungen bleiben, beide wurden samt Kaufoption ausgeliehen.

Doch auf dem Transfermarkt ist Eberl dennoch weiter aktiv, weil noch einige Spieler in Borussias Kader sind, für die es in diesem Sommer besonders eng wird und bei denen es für beide Seiten empfehlenswert ist, dass sie bei einem anderen Verein anheuern. Doch noch ist Gladbachs Sportdirektor bei diesen Akteuren nicht fündig geworden – und nicht bei allen sind die Aussichten sehr gut.

Bei Michael Lang sind die Fronten geklärt, es scheint auch keinen Weg zurück in die Nähe der Startelf der Borussen für ihn zu geben. Obwohl das schon lange klar ist, hat sich aber noch nichts getan. Und daran könnte sich so schnell auch noch nichts ändern, denn der Markt für Lang ist nicht besonders groß, das hat schon der vergangene Sommer gezeigt, als Werder Bremen erst kurz vor Transferschluss nach einer Verletztenmisere in der Defensive zugeschlagen hatte.

Findet Lang, der bei Borussia noch einen Vertrag bis 2022 hat, einen Abnehmer, müsste er wohl auf viel Gehalt verzichten. Wahrscheinlich ist, dass der Rechtsverteidiger dann in der Schweiz die besten Chancen haben dürfte.

Die Abnehmersuche bei Keanan Bennetts lief im vergangenen Winter sogar gänzlich erfolglos. Das Offensivtalent hat es nach wie vor nicht geschafft, sich ernsthafte Aussichten auf Einsätze bei Borussias Profis zu erspielen, doch jedes weitere Jahr auf der Bank bzw. sogar auf der Tribüne ist ein Entwicklungs-Killer für seine einst so aussichtsreiche Karriere.

2019 wurde Bennetts unter die besten U21-Talente Europas gewählt, zeigen konnte er davon in Gladbach wenig. Bleibt Bennetts jetzt jedoch gesund, dürfte er innerhalb der nächsten vier Wochen – so lange ist das Transferfenster noch offen – noch einen neuen Klub finden.

Ibrahima Traoré gehört auch zu den Kandidaten, die auf einer Verkaufsliste standen. Doch einerseits hat der 32-Jährige offenbar keine Ambitionen, den Verein zu verlassen und möchte auch sein letztes Vertragsjahr bei Borussia bleiben und andererseits hat er einen recht guten Eindruck in der Vorbereitung hinterlassen. Schon in den vergangenen beiden Saisons hat Traoré auch seinen Wert im Endspurt gezeigt, entsprechend dürfte er aller Voraussicht nach in Gladbach bleiben.

Anders sollte das Ergebnis bei Julio Villalba sein. Das Problem: Weil sein Vertrag ausläuft, kann er nicht mehr verliehen werden. Seit seinem Wechsel zu Borussia im Jahr 2017 konnte er aber aufgrund von mehreren Verletzungen nicht zeigen, was er drauf hat und sich so anderen Vereinen anbieten, auch für die U23 konnte er, wenn er fit war, nicht spielen, weil er als Paraguayer dazu nicht berechtigt ist. Auch das Leihgeschäft mit dem SCR Altach ging schief – weil er wieder verletzt war und so kaum spielen konnte. Es wird also schwer, einen neuen Verein zu finden.