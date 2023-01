Drei Torhüter, 20 Feldspieler Mit diesem Kader bestreitet Borussia den Test gegen St. Pauli

Nach einem Abschlussspiel mit mehreren Durchgängen war das Training schließlich beendet. „Wir haben bewusst nicht so lange trainiert, um möglichst frisch in das Spiel zu gehen“, sagte Farke. „Mit der Spritzigkeit ist es so eine Sache, wenn man in der Vorbereitung ist, aber gegen St. Pauli werden einige Spieler auf jeden Fall länger als 45 Minuten zum Einsatz kommen.“ Der Kader für das Spiel wird neben den drei Torhütern aus den 20 Spielern bestehen, die die Einheit am Freitag mitmachten. Wer am Samstag wie viel Spielzeit bekommt, ließ Farke offen und betonte: „Die Startelf muss auch nicht die Startelf sein, die gegen Leverkusen spielen wird.“