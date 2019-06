„Habe ihm viel zu verdanken“ : Heynckes verabschiedet sich mit einer Würdigung von seinem Freund Charly Stock

Borussias Vereinslegende Charly Stock (†). Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach In den 60er- und 70er-Jahren war der damalige Masseur bei Borussia ein Vertrauter für Heynckes und wurde ein Freund fürs Leben. Am 22. Mai starb er im Alter von 83 Jahren. Eine Würdigung von „Don Jupp“ an seinen Freund Charly Stock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jupp Heynckes

Charly Stock und ich sind 1962 etwa zur gleichen Zeit zur Borussia gekommen. Damals, ein Jahr vor dem Start der Bundesliga, ahnte keiner, welch steilen Aufstieg der Klub nehmen würde, dass er Meistertitel und weltweite Anerkennung erringen könnte. An der Erfolgsgeschichte der „Fohlen-Elf“ ist Charly maßgeblich beteiligt.

Wobei ihm die raue Fußball-Welt zunächst etwas fremd war. Charly hatte in Bad Wörishofen Kurgäste massiert. Er war vom damaligen Schatzmeister Hochheim zum Wechsel nach Mönchengladbach überredet worden und hatte ein Problem damit, dass die Spieler ihn sogleich duzten. „Können Sie den Spielern nicht sagen, dass sie mich siezen?“, fragte er unseren Kapitän Gerd Schommen. „Nee“, entgegnete der, „duzen ist hier so üblich“.

Charly war bald mehr als der Physiotherapeut des Teams. Er war ein zweiter Manager, ein Organisator, der sich auf Reisen um die Hotelzimmer und ums Essen für die Spieler kümmerte. Charly hat alles gemacht. Wenn das Kind eines Spielers Fieber hatte, wurde Charly angerufen. Er hat dann den Arzt besorgt.

Und Charly war ein guter Psychologe. Er strahlte Ruhe und Gelassenheit aus, für uns alle war er ein wichtiger Ansprechpartner, jeder hatte zu ihm Vertrauen. Auch der ja eher distanzierte Günter Netzer. Charly war in Streitfällen ein Versöhner, er wirkte ausgleichend, wenn es zum Beispiel zwischen Günter und Hennes Weisweiler mal wieder hakte.

Viele Jahre war Charly die Seele des Klubs. Und für mich auch nach dem Ende meiner Spielerlaufbahn ein wichtiger Ratgeber, vor allem in den ersten meiner acht Trainerjahre bei der Borussia. Als junger Trainer will man die Welt einreißen, will alles auf einmal und macht zwangsläufig Fehler. Behutsam hat Charly mich dann darauf hingewiesen. Oder er hat einfach erzählt, wie sich meine erfahrenen Vorgänger Hennes Weisweiler und Udo Lattek in kritischen Situationen verhalten hatten.