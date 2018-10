Borussia Mönchengladbach: Julio Villalba verletzt sich im Testspiel

Mönchengladbach Bereits nach acht Minuten musste Julio Villalba im „Talente-Test“ gegen die U21 des KRC Genk ausgewechselt werden. Die Diagnose am Mittwoch lautete: schwere Schulterprellung.

Am Dienstag sollte der nächste Einsatz auch ein längerer werden, doch bereits nach acht Minuten war Schluss: Villalba zog sich im „Talente-Test“ gegen die U21 des belgischen Klubs KRC Genk eine schwere Schulterprellung zu und musste raus. Wie lange er ausfallen wird, ist offen. Eine ähnliche Verletzung hatte zuletzt Nils Petersen, der mit dem SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr) Borussia empfängt, zwei Bundesligaspiele gekostet, bis er am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Hertha BSC Berlin wieder eingewechselt werden konnte.

Nun ist es unwahrscheinlich, dass auch ein komplett fitter Villalba am Freitag in Freiburg gespielt hätte, doch untermauert die neuerliche Verletzung das Pech, das der Youngster bislang bei Borussia hat. Gerade erst schien Trainer Dieter Hecking so weit zu sein, einen grünen Zettel von seiner medizinischen Abteilung zu bekommen, dass alle Profis fit sind, nachdem Raffael am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, da leuchtet nun Villalbas Name in rot für „nicht-einsatzfähig“ auf. Immerhin klingt die Diagnose „schwere Schulterprellung“ nicht nach einer langen Ausfallzeit. Weitere Verletzte kamen beim Training am Mittwochnachmittag nicht hinzu, Raffael mischte auch mit, für ihn kommt das Freiburg-Spiel aber nach eigener Aussage auch noch zu früh.