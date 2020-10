Keine Chance, keine U23, kein neuer Klub : Villalbas trauriges Borussia-Schicksal

Mönchengladbach Wie bei Michael Lang hat Borussia auch keinen Abnehmer für Julio Villalba gefunden. Doch die Situation des Paraguayers ist deutlich dramatischer als die des Schweizers.

Wie Michael Lang hätte auch Julio Villalba natürlich noch die Chance, in die Schweiz, nach Russland oder Kroatien zu wechseln. Vielleicht werden er und Borussia sich da noch ein paar Hoffnungen machen. Schließlich ist es auch im vergangenen Winter gelungen, Villalba spät noch beim SCR Altach in Österreich unterzubringen. Doch es deutet alles darauf hin, dass der Stürmer weiter bei Borussia bleiben muss. Und damit wird sein Fußballer-Schicksal noch trauriger.

Nun ist er mit 22 Jahren in einem Alter, in dem man sagen würde, dass er sich dann eben Spielpraxis in der zweiten Mannschaft holen könnte, die in der Regionalliga West eine sehr ambitionierte Rolle spielt. Doch auch diese Möglichkeit besteht für Villalba nicht, da er aus Südamerika stammt. Diese Regelung – über den Sinn darf man trefflich streiten – ist ein Grund dafür, dass er sich in den vergangenen Jahren seit seinem Wechsel nach Gladbach im Sommer 2017 nicht weiterentwickeln konnte.