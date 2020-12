Borusse könnte im Januar wechseln : Villalba packt einen Treffer in seine Bewerbungs-Mappe

Mönchengladbach Einiges wäre denkbar gewesen, doch wer hätte darauf getippt, dass Gladbachs letzter Torschütze im Jahr 2020 Julio Villalba heißen würde? Im Januar könnte er den Klub allerdings verlassen.

Doch durch die Ausfälle der beiden Angreifer Alassane Plea (Zerrung) und Marcus Thuram (Sperre nach Spuck-Attacke) war Villalba sogar der einzige echte Stürmer auf der Bank. In der 78. Minute kam er beim Stand von 4:0 für Christoph Kramer in die Partie. „Julio hatte in letzter Zeit viel mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, deswegen ist es schön, dass er für uns auflaufen durfte und sich mit einem Tor belohnen konnte“, sagte Rose.

Als Schiedsrichter Markus Schmidt in der 83. Minute nach einem Foul am ebenfalls eingewechselten Patrick Herrmann auf den Elfmeterpunkt zeigte, schnappte sich nicht etwa Herrmann selbst oder Laszlo Bénes, der sich bereits in der ersten Halbzeit mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel in die Torschützenliste eingetragen hatte, den Ball, sondern Villalba. Rose und seine Mitspieler verpassten ihm damit die Chance auf ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk.