Stimmen zum Gladbacher Sieg: Rekord-Borussen jubeln – Augsburg schimpft über „Skandal“

Mönchengladbach Zwei späte Tore, ein Heimrekord und eine Tor-Debatte – das 2:0 der Borussen gegen den FC Augsburg war nicht spektakulär, hatte es aber trotzdem in sich. Gäste-Trainer Manuel Baum witterte gar einen „Skandal“.

„Wir mussten Steine klopfen, es war harte Arbeit. Aber am Ende kam dann wieder ein bisschen mehr Bewegung rein. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Geduld an den Tag legen, das spricht für meine Mannschaft. Es ist ein toller Auftakt der Rückrunde mit zwei Siegen. Allerdings muss unsere Leistung besser werden als in den ersten beiden Spielen, schon auf Schalke, wenn wir da nächste Woche punkten wollen“, sagte Hecking.

39 Punkte hat sein Team nun beisammen und ist punktgleich mit dem FC Bayern, der aber am Sonntag noch gegen den VfB Stuttgart spielt. Der Abstand zu Platz sieben beträgt nun elf Punkte. Nebenbei haben die Borussen den Rekord von Trainer Jupp Heynckes aus der Saison 1983/84 eingestellt, als es ebenfalls zwölf Siege am Stück gab im heimischen Stadion. „Es ist klasse, wenn man mit einem starken Team aus den 80er Jahren verglichen wird. Ich glaube, ich war damals als Spieler im Kader, bin also an beiden Rekorden beteiligt. Mit einem Trainer wie Jupp Heynckes verglichen wird, der ja mein erster Trainer in der Bundesliga war, ist das natürlich toll“, sagte Hecking. Gewinnen die Borussen auch das nächste Heimspiel gegen Hertha BSC, wären die dann 13 Heimsiege in Serie eine alleinige Rekordmarke.