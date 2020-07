Wegen 615.000 Euro : Ex-Borusse Drmic muss vors Düsseldorfer Landgericht

Josip Drmic kam für Borussia 54-mal zum Einsatz. Foto: AP/Martin Meissner

Düsseldorf Der Berater Sören Seidel fordert von Josip Drmic eine Provision für dessen Wechsel zu Norwich City. Vor einem Jahr wechselte der Schweizer in die Premier League, nachdem Borussia seinen Vertrag nicht verlängert wurde.

Vor einem Jahr wechselte Josip Drmic, nachdem Borussia seinen Vertrag nicht verlängert hatte, zum englischen Erstligisten Norwich City. Genau dieser Transfer sorgt nun dafür, dass der Schweizer wieder zurückkehrt in die Region – jedoch nicht als Sportlicher, sondern als Angeklagter.

Der Berater Sören Seidel fordert vom Stürmer ein Honorar für die Vermittlung des Transfers nach England. „Der Kläger, ein Berater, verlangt von dem beklagten Schweizer National-Fußballspieler, ehemals Fußballspieler bei Borussia Mönchengladbach, Zahlung einer Provision in Höhe von 615.000 Euro“, heißt es in der Klageschrift. Seit Mai läuft das Zivilverfahren gegen Drmic bereits, nun kommt es zur Verhandlung. Am Dienstag, 10. Juli um 10 Uhr wird am Düsseldorfer Landgericht das unter dem Aktenzeichen 15 O 291/19 laufende Verfahren besprochen.

Von 2015 bis 2019 spielte Drmic für Borussia, zwischenzeitlich war er von Februar bis Juni 2016 an den Hamburger SV verliehen. In 54 Pflichtspielen schoss er für Gladbach sieben Tore und bereitete fünf Treffer vor. Besonders wichtig war Drmic in der Schlussphase seiner Zeit am Niederrhein. In den letzten drei Spielen der Saison 2018/19 erzielte der 27-Jährige zwei entscheidende Tore und sicherte den Borussen damit die Teilnahme an der Europa League.

Bei Norwich City kam Drmic in dieser Saison in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore. Die „Canaries“ sind Letzter in der englischen Premier League mit 21 Punkten, haben aber noch die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. Sechs Zähler hat Norwich Rückstand auf West Ham United, das mit 27 Punkten den ersten Nicht-Abstiegsplatz (17.) belegt.