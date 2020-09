Von 2015 bis 2019 bei Gladbach : Ex-Borusse Drmic bekommt Trainings-Verbot bei Norwich-Profis

Norwich 2019 wechselte Josip Drmic, nachdem sein Vertrag bei Borussia nicht verlängert worden war, zu Norwich City. Mit dem Klub stieg er in der ersten Saison aus der Premier League ab, doch nun wird es für ihn noch schlimmer.

Die Geschichte von Josip Drmic bei Borussia endete erfolgreich. In den letzten Spielen der Saison 2018/19 war er ein entscheidender Mann, er erzielte beim 2:2 gegen Hoffenheim und beim 4:0 in Nürnberg jeweils ein Tor und sorgte so mit dafür, dass es Gladbach noch in die Europa League schaffte. Es war der versöhnliche Abschluss nach vier Jahren am Niederrhein, die jedoch deutlich schlechter liefen.