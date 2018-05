Borussia Mönchengladbach: Josip Drmic auf dem Sprung zur WM

Mönchengladbach Nach einem Knorpelschaden stand das Karriere-Ende im Raum. Doch Josip Drmic trotzte dem Schicksal.

Als die Schweizer im November 2017 in den Play-offs gegen Nordirland das WM-Ticket gebucht haben, war Drmic sieben Monate ohne Pflichtspiel. Im Mai war er zum zweiten Mal am Knie operiert worden, die Prognosen waren angesichts des Knorpelschadens teilweise fatal, nicht wenige sagten: Es ist vorbei mit der Karriere. Drmic trotzte dem Schicksal. „Ich wehre mich“, sagte er, der Kämpfer: Erst in der Reha, dann beim Comeback. Schritt für Schritt. Erst spielte er vorsichtig in Gladbachs U 23 mit, dann in einem Testspiel, da erzielte er zwei Tore. Beim 4:2 in Berlin war er zurück in der Bundesliga. Er brauchte Zeit, um sich heranzutasten, im Finale der Saison war er aber voll da. Vier Tore und einen Assist sammelte er ein, unter anderem schoss er in Hamburg Borussias letztes Saison-Tor. Damit hat er sich nicht nur in Gladbach neu positioniert, sondern auch seine WM-Chance potenziert.