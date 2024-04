Blick auf den Nachwuchs Borussias U23 vergibt bei Nullnummer große Chancen, U19 überzeugt mit Kantersieg

Hinter dem BVB (64 Tore) hat Gladbach mittlerweile die zweitmeisten Treffer (51) der Liga erzielt – und das, obwohl Torjäger Winsley Boteli (17 Treffer) nur noch unregelmäßig zum Einsatz kommt, am Samstag war er als Joker für die U23 im Einsatz. Das könnte auch am kommenden Wochenende der Fall sein, wenn die U23 den FC Gütersloh zu Hause empfängt. Für die U19, die hinter Dortmund, Schalke und Leverkusen auf Rang vier liegt, steht das Duell mit Alemannia Aachen an.