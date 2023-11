Borussias Personallage Seoane muss mehrere Wochen auf Jordan Siebatcheu im Angriff verzichten

„Kompliment an Hoffenheim für die Entwicklung in diesem Jahr. Sie sind sehr homogen und hatten einen guten Start in die Saison mit einigen wichtigen Siegen – auch auswärts“, sagte Seoane. Seine Mannschaft sollte also gewarnt sein vor dem Aufeinandertreffen am Samstag, bei dem Gladbach in Jordan auf einen wichtigen Offensivspieler verzichten muss.