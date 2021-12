Borussias Eigengewächs : Beyer hat seine Chance genutzt - Vertrag bis 2026

Kam als 15-Jähriger zur Borussia und schaffte es in die Bundesliga: Jordan Beyer

Mönchengladbach Jordan Beyer bleibt Borussia Mönchengladbach treu: Das Verteidiger-Talent hat seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Die ersten Monate unter dem neuen Trainer Adi Hütter dürften entscheidend für Beyers Unterschrift gewesen sein. Was der 21-Jährige zur Verlängerung sagt.

Zum Auftakt der Vorbereitung für die Rückrunde reichte es für Jordan Beyer nur zu einer individuellen Einheit. Das indes lag wohl nicht alleine an der Muskelverletzung im Oberschenkel, die sich der Verteidiger im Pokalspiel gegen den FC Bayern Ende Oktober zugezogen hatte und mit der er seitdem ausgefallen war. Der 21-Jährige war vielmehr in der Winterpause zum zweiten Mal positiv auf das Corona-Virus getestet worden und befand sich in Quarantäne. Inzwischen ist Beyer aber negativ getestet worden und konnte zumindest schon wieder auf den Platz - dorthin, wo er auch in den kommenden Jahren trainieren wird.

Denn das Verteidiger-Talent, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, hat bei Borussia, zu der er als 15-Jähriger kam, einen neuen Kontrakt unterschrieben, der nun bis 2026 läuft. „Ich bin überglücklich. Es ist einfach schön, weiterhin bei meinem Herzensverein spielen zu dürfen. Bei dem Verein, bei dem ich groß geworden bin, seit der Jugend spiele und von dem ich Fan war. Für mich gibt es im Moment nichts Schöneres als das“, wird Beyer in einem kurzen Interview auf Borussias Internetseite zitiert. Derweil freute sich auch Manager Max Eberl über die Vertragsverlängerung und fügte hinzu: „Er ist ein großes Abwehrtalent und hat sich inzwischen in der Mannschaft festgebissen, bis er sich leider verletzt hat. Wir sind froh, dass er jetzt wieder auf dem Trainingsplatz ist und uns zur Verfügung steht.“

Mit Beyers Rückkehr ins Mannschaftstraining kann nun dessen Zukunft bei Borussia bereits beginnen. Denn klar ist seit der Ankündigung von Matthias Ginters Abschied, dass sich die Hierarchie in Borussias Verteidigung ohne den Abwehrchef der vergangenen Jahre zwangsläufig verändern wird. Und Beyer kann sich in den kommenden Monaten bei Trainer Adi Hütter positionieren, bevor ein Nachfolger für Ginter in Gladbach ankommt. Dass Beyer bereits einen Schritt nach vorne gemacht hat, zeigte sich schon in der Anfangsphase der Saison.

Als Ginter aufgrund seiner Covid-19-Infektion für das Spiel bei Union Berlin ausfiel, entschied sich Hütter für den Junioren-Nationalspieler und gegen Routinier Tony Jantschke. Beyer leitete in Berlin zwar die 1:2-Niederlage mit einem kapitalen Fehlpass ein, er steckte den Fauxpas aber gut weg und machte seine Sache ansonsten so ordentlich, dass Hütter auch in den folgenden Wochen, dann zumeist als Mitglied einer Dreierkette, auf Beyer setzte. Bis zu seiner Oberschenkelverletzung im Pokal gegen die Bayern stand der 21-Jährige in sieben von acht Pflichtspielen in der Startelf.

„Für mich war es eine super Hinserie, wahrscheinlich die beste, die ich bislang gespielt habe. Ich bin stolz darauf, was in den Spielen passiert ist und darauf, dass wir die eine oder andere schwere Partie gewonnen haben, natürlich mit dem Highlight im DFB-Pokal gegen Bayern München“, sagte Beyer, der aber auch nicht verhehlte, dass er zuvor auch einige schwere Monate erlebt habe. Erst Hütter bot dem jungen Abwehrspieler wieder etwas, das er zuvor in Gladbach nur in seiner Anfangszeit als Profi unter Dieter Hecking erhalten hatte: Vertrauen und Spielpraxis.

Zumindest kam Beyer nach seinem überraschenden Debüt zu Saisonbeginn 2018/19 immerhin auf zehn Pflichtspieleinsätze, in den beiden darauffolgenden Jahren unter Marco Rose reichte es nur noch zu insgesamt acht Einsätzen. Zwischenzeitlich ließ sich Beyer für ein halbes Jahr in die Zweite Liga zum Hamburger SV ausleihen, und er wäre auch einer zweiten Leihe nicht abgeneigt gewesen, um zu mehr Spielzeit zu kommen.

Im vergangenen August war Beyer auch fast schon bei Werder Bremen, doch dann zog sich Stefan Lainer in Leverkusen einen Knöchelbruch zu, Beyer blieb und nutzte die Chance, die Hütter ihm bot. „Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es jetzt so gekommen ist und sich die Arbeit ausgezahlt hat und am Ende auch in Spielzeit sichtbar geworden ist“, sagte Beyer.