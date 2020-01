Abwehrtalent will sich durchsetzen : Borussia sendet ein wichtiges Signal an Beyer

Mönchengladbach Anders als andere Talente soll Jordan Beyer nicht verliehen werden. Der 19-Jährige spielt gerade für die Zukunft eine große Rolle, er strebt aber schon jetzt nach mehr.

Andreas Poulsen ist bereits nach Österreich verliehen worden, er spielt in der Rückrunde bei Austria Wien. Dort wird er aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Gladbacher Kollegen treffen, da mit Julio Villalba ein weiterer Borusse vor einem Wechsel ins Alpenland steht. Der Paraguayer reiste nicht mit ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera, er soll im kommenden Halbjahr beim SCR Altach ebenfalls Spielpraxis sammeln. Bei einem anderen Talent ist Borussia dazu nicht gewillt, was zeigt, wie bedeutsam dieser Spieler für Gladbach ist: Jordan Beyer.

Dennoch sind die Gladbacher zu 100 Prozent überzeugt von Beyer, der eine große Rolle in den Zukunftsplanungen der Borussen spielt. Er ist der Abwehrmann der Zukunft, gerade weil die Platzhirsche Matthias Ginter und Nico Elvedi auf dem internationalen Markt sehr begehrt sind und in den nächsten Jahren den Sprung zu einem noch größeren Klub machen könnten. Spätestens dann soll die Zeit für Beyer kommen, der zwar auch auf der rechten Seite spielen kann, aber dessen Paraderolle Rose schon eher im Zentrum sieht.

Da dort sich aber auch Tony Jantschke in dieser Saison in einer sehr guten Verfassung zeigt, dürfte die Aussicht auf Einsätze vor allem auf der rechten Seite gegeben sein, wo er Stefan Lainer phasenweise ablösen könnte. „Ich bin schon ein wenig enttäuscht, wie es in der Hinrunde gelaufen ist“, sagt Beyer im Gespräch mit unserer Redaktion. „Aber ich denke, das ist normal und auch kein Problem. Natürlich will man immer spielen, egal, wie alt man ist. Ich hoffe, dass ich in der Rückrunde meine Einsatzzeiten bekommen werde, dafür werde ich im Training alles geben. Mehr kann ich erstmal nicht machen.“