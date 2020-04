Eigengewächs kommt zurück : Eberl hofft bei Beyer auf den Bénes-Effekt

Jordan Beyer im HSV-Trikot. Foto: imago images/Philipp Szyza/Philipp Szyza via www.imago-images.de

Mönchengladbach Max Eberl hat klargestellt, dass das an den HSV ausgeliehene Eigengewächs Jordan Beyer am Ende der Leihzeit zurückkehrt nach Gladbach. Borussias Manager hofft, dass die Zeit in der Zweiten Liga beim 19-Jährigen ähnlich gute Effekte hat wie vorher bei Laszlo Bénes.

Drei Minuten fehlen Jordan Beyer zum Optimum. Borussias Leihspieler hat beim Zweitligisten Hamburger SV alle sieben Spiele von Beginn an gemacht und hat nur die letzten Minuten beim 2:1 gegen Jahn Regenburg im letzten Spiel vor der Corona-Pause verpasst, weil er verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Borussias Manager Max Eberl hat sich das Leihgeschäft genau so vorgestellt. Beyer, der bei Borussia in der auf die Bundesliga beschränkten Rückrunde kaum Aussichten auf Einsätze gehabt hätte, sollte bei Ex-Trainer Dieter Hecking in Hamburg Spielpraxis sammeln – und das tut er. Und spielte so gut, dass zuletzt bekannt wurde, dass der HSV den gebürtigen Kempener gern behalten würde.

Doch diesbezüglich hat Eberl den Hanseaten eine Absage erteilt. „Jordan Beyer kommt zurück, wir sehen in ihm einen wichtigen Spieler für uns“, sagte Eberl dem Fachmagazin „Kicker“. Das bedeutet: In der neuen Saison soll sich der 19-jährige Beyer dem Konkurrenzkampf mir Stefan Lainer auf der rechten Abwehrseite stellen.

Bis jetzt war Fabian Johnson der zweite Mann auf der Position, doch der Vertrag des Amerikaners läuft am 30. Juni aus. Setzt Borussia auf Beyer, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, dürfte Johnson dann wohl nach sechs Jahren Borussia verlassen.

Auch Michael Lang, der an derzeit an Werder Bremen ausgeliehen ist, hat keine Zukunftsperspektiven in Gladbach. Es gibt längst Spekulationen über künftige Vereine, aber, wie bei allen Spielern mit endenden Verträgen, nichts Konkretes.

Beyer hingegen weiß Bescheid: Seine Zukunft ist Borussia. Er wird darauf hoffen, dass auch der zweite Teil des Ansatzes von Max Eberl aufgeht, den man in der Summe als das Bénes-Prinzip beschreiben kann. Denn der Slowake war in der Vorsaison ebenfalls während der Rückrunde an Holstein Kiel ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln und startete dann durch. „Wir hoffen, dass Beyer die gleiche Entwicklung nimmt", sagte Eberl.

Durch die Corona-Pandemie geht Beyer indes der Rhythmus verloren, den er sich bisher erarbeitet hatte. Doch das Problem haben alle Spieler. Was er auf jeden Fall mitbringen wird von der Elbe an den Niederhein: Das Selbstvertrauen, das er sich durch die ständigen und meiste erfolgreichen Einsätze im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga erarbeitet hat.