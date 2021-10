Grätsche mit Folgen : Beyers schwere Verletzung trübt Borussias Pokalabend

Mönchengladbach Nach der Verletzung von Tony Jantschke hat sich nun auch Jordan Beyer schwer verletzt. Der Borusse musste beim 5:0-Sieg gegen Bayern ausgewechselt werden. Damit gehen Borussia die Innenverteidiger aus. Schon gegen Bochum könnte Trainer Adi Hütter deshalb einen U23-Spieler hochziehen.

Noch während Jordan Beyer am Mittwochabend in der 50. Minute bei seiner Grätsche im eigenen Strafraum über den Boden rutschte, hob er den Arm und fasste sich an den linken Oberschenkel. Mit seinem Einsatz wollte der Innenverteidiger Bayerns Serge Gnabry bei dessen Torschussversuch behindern, verletzte sich bei dieser Aktion allerdings schwer.

Ähnlich lang könnte auch Beyers Genesung dauern. Für den 21-Jährigen ist diese Nachricht besonders bitter. Unter Hütter stand Beyer in dieser Saison bislang in sieben Pflichtspielen in der Startelf. Dort hätte er sich nach seinen gezeigten Leistungen wohl auch in den kommenden Wochen wiedergefunden. Zuletzt war Gladbachs Angreifer Breel Embolo mit einer ähnlichen Verletzung mehr als zwei Monate ausgefallen.