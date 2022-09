„War vom ersten Moment an überzeugt“ : Beyer erklärt seine Wechsel-Entscheidung zu Burnley

„War vom ersten Moment an überzeugt“

Mönchengladbach Kurz nach seinem Last-Minute-Wechsel hat Jordan Beyer über die Entscheidung gesprochen, sich dem FC Burnley anzuschließen. Dabei verriet das Eigengewächs von Borussia Mönchengladbach, welchen Einfluss Vincent Kompany bei dem Transfer hatte.

Am Mittwochabend war Jordan Beyer noch beim Training am Borussia-Park dabei, wenige Stunden später machte er sich am frühen Donnerstagmorgen auf den Weg nach Manchester, um den Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Burnley über die Bühne zu bringen. Nach der Vertragsunterzeichnung – Beyer ist zunächst für ein Jahr ausgeliehen – sprach er im Klub-Interview über seinen Wechsel. Wir haben seine Aussagen zusammengefasst.