Nach positivem Corona-Test : Beyer muss Fitness-Rückstand aufholen

Mönchengladbach Vor fast zwei Monaten absolvierte Jordan Beyer in der Vorbereitung sein bislang letztes Spiel für Borussia. Nach einer Verletzung und einem positiven Corona-Test arbeitet er sich langsam wieder an die Mannschaft heran. Doch noch ist er keine Option für Marco Rose.

Jordan Beyer hatte sich seinen Start in diese Saison sicher anders vorgestellt. Nach seinem Leih-Halbjahr beim Hamburger SV wollte er sich nun aufs Neue in Gladbach beweisen und nach seinen bisherigen 14 Pflichtspiel-Einsätzen für die Borussia auf weitere Spiele kommen. Cheftrainer Marco Rose hatte zum Start der Vorbereitung angekündigt, Beyer als zukünftigen Backup in der Innenverteidigung einzuplanen. Doch davon ist der gebürtige Kempener derzeit ein gutes Stück entfernt.

Am 4. September stand Beyer im Testspiel bei VVV Venlo (4:0) zuletzt auf dem Platz. In der Halbzeit musste er angeschlagen ausgewechselt werden. Das Außenband im Knie machte ein paar Probleme, wohl nichts Wildes, wie Rose bereits kurz nach dem Spiel verkündete. Beyer war trotzdem erst mal raus und musste eine Zeit lang pausieren.

Für Beyer wird es in der kommenden Länderspielpause, die nach dem Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen am 8. November (18 Uhr) ansteht, erst einmal darum gehen, seinen Fitness-Rückstand aufzuarbeiten. Wenn es dann am 21. November mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) weitergeht, könnte er in den fünf dann folgenden Englischen Wochen wieder nach und nach zu einer Option für den Kader werden – und vielleicht auch sein 15. Pflichtspiel für die Gladbacher absolvieren.