Borussias Torwart verletzt Farke mit erster Diagnose bei Jonas Omlin

„Muskelfaserriss im Adduktorenbereich“, lautete die vorläufige Diagnose Farkes. Eine MRT-Untersuchung am Samstag wird einen genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Mindestens im kommenden Heimspiel gegen den SC Freiburg dürfte Omlin seiner Mannschaft nicht zur Verfügung stehen. Zugezogen hatte er sich die Verletzung, als er vor dem 0:1 einen riskanten Pass auf die linke Seite zu Nico Elvedi spielte, der diesen nicht richtig verarbeiten konnte – wenige Sekunden später ertönte die Mainzer Tormusik zum ersten Mal an diesem Abend in der Mewa Arena, Jae-Sung Lee ließ sich für seinen Kopfballtreffer feiern.